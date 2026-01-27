В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Действующее трудовое законодательство запрещает в принципе штрафовать сотрудников. ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание. Оно может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом", - рассказал Машаров.

При этом эксперт отметил, что Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует отношения работника и работодателя, поэтому вопросы опозданий необходимо решать в каждом конкретном случае, а инициатором должен выступать работник.

"В этом случае шансы на привлечение к ответственности по трудовому или коллективному договору уменьшаются. Если вы осознаете, что попали в сложную метеорологическую обстановку и видите, что на дорогах коллапс, у вас есть риск опоздать на работу, то необходимо об этом предупредить своё руководство", - добавил Машаров.

Он отметил, что при утвержденном графике работы сотруднику в случае опоздания следует написать объяснительную записку с указанием причин, если работодатель не пошёл навстречу.