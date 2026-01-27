Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада
14:33 27.01.2026
В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада
В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада
Работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... РИА Новости, 27.01.2026
общество
россия
https://ria.ru/20260127/snegopad-2070443594.html
россия
2026
общество, россия
Общество, Россия
В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада

Машаров: работодатель не может штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Действующее трудовое законодательство запрещает в принципе штрафовать сотрудников. ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание. Оно может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом", - рассказал Машаров.
При этом эксперт отметил, что Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует отношения работника и работодателя, поэтому вопросы опозданий необходимо решать в каждом конкретном случае, а инициатором должен выступать работник.
"В этом случае шансы на привлечение к ответственности по трудовому или коллективному договору уменьшаются. Если вы осознаете, что попали в сложную метеорологическую обстановку и видите, что на дорогах коллапс, у вас есть риск опоздать на работу, то необходимо об этом предупредить своё руководство", - добавил Машаров.
Он отметил, что при утвержденном графике работы сотруднику в случае опоздания следует написать объяснительную записку с указанием причин, если работодатель не пошёл навстречу.
По его словам, при отсутствии в трудовом договоре условий о дистанционной работе невыход на работу из-за проблем с такси или общественным транспортом может быть расценён как прогул - то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всей смены либо более четырёх часов подряд.
