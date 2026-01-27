https://ria.ru/20260127/rossiya-2070545664.html
Около тысячи машин чистят дороги в Нижегородской области во время снегопада
Около тысячи машин чистят дороги в Нижегородской области во время снегопада
Около тысячи машин чистят дороги в Нижегородской области во время снегопада
Более 900 единиц техники задействовано на расчистке региональных дорог в Нижегородской области во время сильного снегопада, идущего с раннего утра
происшествия
нижегородская область
нижегородская область
Около тысячи машин чистят дороги в Нижегородской области во время снегопада
Более 900 единиц техники задействовано на расчистке дорог Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Более 900 единиц техники задействовано на расчистке региональных дорог в Нижегородской области во время сильного снегопада, идущего с раннего утра, сообщила пресс-служба правительства региона.
Циклон вызвал обильные снегопады и порывистый ветер до 15 метров в секунду на территории региона.
"На расчистке региональных дорог работают 912 единиц техники. С учетом прогноза погоды, все 60 подрядных организаций были заранее переведены в режим повышенной готовности. Задействованы комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры, снегоочистители, на трассах трудятся 70 бригад дорожных рабочих (всего более 600 человек)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области
, это в 1,5-2 раза больше, чем в обычные дни зимой, когда снег чистят от 400 до 600 единиц техники.
По данным правительства, в настоящее время заторов на региональных дорогах не зафиксировано. Тем не менее, несмотря на круглосуточную работу дорожной техники, на отдельных участках дорог возможно образование наката и гололедицы.
"В связи с этим главное управление автомобильных дорог Нижегородской области рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от использования личного транспорта, выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим с учетом погодных условий", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Подчеркивается, что по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Нижегородской области 28 и 29 января.