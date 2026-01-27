Рейтинг@Mail.ru
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов - РИА Новости, 27.01.2026
08:18 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/rossijane-2070465109.html
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов - РИА Новости, 27.01.2026
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, но на практике сталкиваются с финансовыми сложностями, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:18:00+03:00
2026-01-27T08:18:00+03:00
в мире
россия
эстония
таллин
россия
эстония
таллин
в мире, россия, эстония, таллин
В мире, Россия, Эстония, Таллин
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов

Абилов: россияне могут оспорить выдворение из Эстонии в суде, но есть сложности

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, но на практике сталкиваются с финансовыми сложностями, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Согласно отчетам департамента полиции и погранохраны Эстонии, за прошедший год было выдворено из страны более сотни граждан России.
«
"Возможность оспорить решение в судебных органах существует, однако на практике соотечественники сталкиваются с рядом сложностей как в финансовом плане, так и организационном", - сказал собеседник агентства.
По словам высокопоставленного дипломата, посольство России продолжает следить за ситуацией, в случае необходимости и при наличии оснований оперативно оформляет проездные документы, в том числе свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян
12 мая 2025, 01:55
В миреРоссияЭстонияТаллин
 
В миреРоссияЭстонияТаллин
 
 
