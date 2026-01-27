Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста

"Эту трагедию допустили те, кто безучастно наблюдал за происходящим, кто, по сути, стал соучастником тех преступлений, отказав в помощи еврейскому населению и другим народам, оказавшимся под властью нацистов, и пошёл на сделку с Гитлером. Наивно думать, что она началась с появления газовых камер и концлагерей. Ее причиной стали попытки заигрывания с нацистами. Тем самым в руки палачей Третьего рейха в качестве платы за лояльность были переданы миллионы представителей народов, которым нацисты в открытую готовили уничтожение – славян, евреев, цыган и других, как высокомерно сформулировали преступники Третьего рейха, "унтерменшей", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.