Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия сделает всё возможное, чтобы ужасающие преступления, подобные Холокосту, никогда больше не повторились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
"Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов и потушивших пламя Холокоста. Наша страна заплатила слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились", - говорится в комментарии Захаровой в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста, опубликованном на сайте министерства.
Россия также решительно противодействует фальсификации фактов о Второй мировой войне и реабилитации нацизма, отметила она.
"По инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - указывается в комментарии.
Холокост, одно из самых трагических событий XX века, "навсегда останется в летописи человечества как беспримерная по своей жестокости попытка воплотить на практике принципы человеконенавистнической идеологии", заявила Захарова.
"Эту трагедию допустили те, кто безучастно наблюдал за происходящим, кто, по сути, стал соучастником тех преступлений, отказав в помощи еврейскому населению и другим народам, оказавшимся под властью нацистов, и пошёл на сделку с Гитлером. Наивно думать, что она началась с появления газовых камер и концлагерей. Ее причиной стали попытки заигрывания с нацистами. Тем самым в руки палачей Третьего рейха в качестве платы за лояльность были переданы миллионы представителей народов, которым нацисты в открытую готовили уничтожение – славян, евреев, цыган и других, как высокомерно сформулировали преступники Третьего рейха, "унтерменшей", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.
Как отметила Захарова, в России традиционно запланировано проведение многочисленных мероприятий, посвященных этому дню.
"С 14 по 31 января в нашей стране проходит традиционная "Неделя памяти жертв Холокоста", вручение премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемой выдающимся людям, внёсшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - сообщила она.
Неоценимый вклад в работу по сохранению в мире памяти жертв Холокоста вносят Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России и другие профильные организации, с которыми МИД РФ плодотворно взаимодействует, добавила Захарова.