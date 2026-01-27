Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста
16:45 27.01.2026 (обновлено: 16:49 27.01.2026)
Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста
Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста
Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста
Россия сделает всё возможное, чтобы ужасающие преступления, подобные Холокосту, никогда больше не повторились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:45:00+03:00
2026-01-27T16:49:00+03:00
в мире
россия
освенцим
мария захарова
российский еврейский конгресс
оон
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
освенцим
в мире, россия, освенцим, мария захарова, российский еврейский конгресс, оон, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Освенцим, Мария Захарова, Российский еврейский конгресс, ООН, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Захарова: Россия сделает все для предотвращения повторения Холокоста

Захарова: РФ сделает все, чтобы не допустить преступления, подобные Холокосту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУзники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия сделает всё возможное, чтобы ужасающие преступления, подобные Холокосту, никогда больше не повторились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
Вчера, 16:33
"Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов и потушивших пламя Холокоста. Наша страна заплатила слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились", - говорится в комментарии Захаровой в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста, опубликованном на сайте министерства.
Россия также решительно противодействует фальсификации фактов о Второй мировой войне и реабилитации нацизма, отметила она.
"По инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - указывается в комментарии.
Холокост, одно из самых трагических событий XX века, "навсегда останется в летописи человечества как беспримерная по своей жестокости попытка воплотить на практике принципы человеконенавистнической идеологии", заявила Захарова.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Международный день памяти жертв Холокоста
26 января, 21:09
"Эту трагедию допустили те, кто безучастно наблюдал за происходящим, кто, по сути, стал соучастником тех преступлений, отказав в помощи еврейскому населению и другим народам, оказавшимся под властью нацистов, и пошёл на сделку с Гитлером. Наивно думать, что она началась с появления газовых камер и концлагерей. Ее причиной стали попытки заигрывания с нацистами. Тем самым в руки палачей Третьего рейха в качестве платы за лояльность были переданы миллионы представителей народов, которым нацисты в открытую готовили уничтожение – славян, евреев, цыган и других, как высокомерно сформулировали преступники Третьего рейха, "унтерменшей", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.
Как отметила Захарова, в России традиционно запланировано проведение многочисленных мероприятий, посвященных этому дню.
"С 14 по 31 января в нашей стране проходит традиционная "Неделя памяти жертв Холокоста", вручение премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемой выдающимся людям, внёсшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - сообщила она.
Неоценимый вклад в работу по сохранению в мире памяти жертв Холокоста вносят Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России и другие профильные организации, с которыми МИД РФ плодотворно взаимодействует, добавила Захарова.
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста
Вчера, 15:02
 
В миреРоссияОсвенцимМария ЗахароваРоссийский еврейский конгрессООНПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
