В России появится регистр данных о беременных

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Регистр данных о беременных появится в России с 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).

"В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю "акушерство и гинекология" в связи с беременностью", - сказала Кулиева.

Парламентарий отметила, что в регистр будет включаться информация о вставших на учет в срок до 12 недель, об исходе беременности и наличии критических акушерских состояний, в том числе сведения о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, а также о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения.