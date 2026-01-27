Рейтинг@Mail.ru
12:17 27.01.2026 (обновлено: 13:06 27.01.2026)
В России появится регистр данных о беременных
Регистр данных о беременных появится в России с 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и РИА Новости, 27.01.2026
общество, россия, госдума рф, лдпр, здоровье - общество
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Здоровье - Общество
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Регистр данных о беременных появится в России с 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).
России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю "акушерство и гинекология" в связи с беременностью", - сказала Кулиева.
Парламентарий отметила, что в регистр будет включаться информация о вставших на учет в срок до 12 недель, об исходе беременности и наличии критических акушерских состояний, в том числе сведения о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, а также о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения.
"Масштабность этого регистра позволит оценить ситуацию с деторождением в режиме реального времени и оперативно реагировать на все вопросы, требующие оперативного вмешательства со стороны медицинского сообщества, а также органов государственной власти. Все управленческие действия позволят повысить качество медицинской помощи, а также укрепить материнское и детское здоровье", - заключила депутат.
