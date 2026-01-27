Роспотребнадзор запросил данные о заражениях вирусом Коксаки в Таиланде

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) по сообщениям о заболевании россиян вирусом Коксаки в отеле города Кхао-Лак, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе в Таиланде . Родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей, находящихся в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. Среди симптомов также есть рвота и высокая температура. Взрослые подозревают, что их дети заразились вирусом Коксаки.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у нескольких российских туристов во время отдыха в одном из отелей в курортном городе Кхао-Лак появились симптомы вируса Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) ", - рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры профилактики энтеровирусных инфекций. Так, необходимо тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, а также не глотать воду из бассейна.

"Мойте фрукты и овощи бутиллированной или кипяченой водой; по возможности избегайте купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями; избегайте контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций", - добавили в пресс-службе.