"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роботы-доставщики "Яндекса" в условиях сильного снегопада работают на участках, где позволяют дорожные и погодные условия, при этом их маршруты и режим работы быстро адаптируются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

« "В условиях сильного снегопада в Москве сервис рободоставки " Яндекса " продолжает работу там, где позволяют дорожные и погодные условия. В отдельных районах возможны временные задержки - маршруты и режим движения роботов оперативно адаптируются, чтобы сохранять безопасность для пешеходов и транспорта", - говорится в сообщении.

Там отметили, что новая модель роботов-доставщиков имеет улучшенные подвеску и привод, также они оснащены более мощным вычислительным блоком. Это обеспечивает им повышенную проходимость в зимней городской среде. На одном заряде роботы способны преодолеть до 70 километров.