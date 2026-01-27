Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами
16:12 27.01.2026
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами - РИА Новости, 27.01.2026
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами
Роботы-доставщики "Яндекса" в условиях сильного снегопада работают на участках, где позволяют дорожные и погодные условия, при этом их маршруты и режим работы... РИА Новости, 27.01.2026
москва, яндекс, технологии
Москва, Яндекс, Технологии
Робот-курьер "Яндекс" . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роботы-доставщики "Яндекса" в условиях сильного снегопада работают на участках, где позволяют дорожные и погодные условия, при этом их маршруты и режим работы быстро адаптируются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
«
"В условиях сильного снегопада в Москве сервис рободоставки "Яндекса" продолжает работу там, где позволяют дорожные и погодные условия. В отдельных районах возможны временные задержки - маршруты и режим движения роботов оперативно адаптируются, чтобы сохранять безопасность для пешеходов и транспорта", - говорится в сообщении.
Там отметили, что новая модель роботов-доставщиков имеет улучшенные подвеску и привод, также они оснащены более мощным вычислительным блоком. Это обеспечивает им повышенную проходимость в зимней городской среде. На одном заряде роботы способны преодолеть до 70 километров.
"Осадки и низкая температура не влияют на работу лидаров и сенсорных систем - роботы стабильно распознают объекты, корректно ориентируются в пространстве и соблюдают требования безопасности при движении рядом с пешеходами и транспортом. Роботы способны работать круглые сутки и в любую погоду, в том числе в дождь и снегопад", - добавили в компании.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса
16 января, 20:33
 
МоскваЯндексТехнологии
 
 
