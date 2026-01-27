"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами

https://ria.ru/20260127/robot-2070581190.html
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роботы-доставщики "Яндекса" в условиях сильного снегопада работают на участках, где позволяют дорожные и погодные условия, при этом их маршруты и режим работы быстро адаптируются, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"В условиях сильного снегопада в Москве
сервис рободоставки "Яндекса
" продолжает работу там, где позволяют дорожные и погодные условия. В отдельных районах возможны временные задержки - маршруты и режим движения роботов оперативно адаптируются, чтобы сохранять безопасность для пешеходов и транспорта", - говорится в сообщении.
Там отметили, что новая модель роботов-доставщиков имеет улучшенные подвеску и привод, также они оснащены более мощным вычислительным блоком. Это обеспечивает им повышенную проходимость в зимней городской среде. На одном заряде роботы способны преодолеть до 70 километров.
"Осадки и низкая температура не влияют на работу лидаров и сенсорных систем - роботы стабильно распознают объекты, корректно ориентируются в пространстве и соблюдают требования безопасности при движении рядом с пешеходами и транспортом. Роботы способны работать круглые сутки и в любую погоду, в том числе в дождь и снегопад", - добавили в компании.