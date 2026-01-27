https://ria.ru/20260127/rkk-2070468473.html
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 27.01.2026
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
Российскому Красному Кресту (РКК) с августа 2024 года удалось найти почти 3 тысячи пропавших жителей Курской области, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
курская область
российский красный крест
происшествия
курская область
2026
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
РКК с августа 2024 года нашел почти три тысячи пропавших жителей Курской области