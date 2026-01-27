Рейтинг@Mail.ru
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
27.01.2026
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области

РКК с августа 2024 года нашел почти три тысячи пропавших жителей Курской области

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российскому Красному Кресту (РКК) с августа 2024 года удалось найти почти 3 тысячи пропавших жителей Курской области, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
"В 2024 году, когда эскалация в Курской области началась, мы вообще перешли на круглосуточный формат работы, приняли больше 18 тысяч звонков. За это время мы нашли почти 3 тысячи человек только в Курской области, что, конечно, является очень, наверное, таким важным и значимым результатом, исходя из того, что за каждой цифрой стоит жизнь семьи", - сказал он.
Савчук отметил, что для родственников, которые разыскивают своих близких, отсутствие информации может быть страшнее любых других угроз и проблем.
