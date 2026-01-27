https://ria.ru/20260127/religiya-2070619227.html
Патриарх Кирилл обеспокоен популяризацией в России культа успеха
Религия, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь, Происшествия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность популяризацией в российском обществе культа успеха - "подарка" из англосаксонской и американской культур.
"Обеспокоенность вызывает популяризация в российском обществе культа успеха, но это проистекает, конечно, из самой идеи свободного рынка", - сказал Кирилл на торжественном открытии Рождественских встреч в Государственном Кремлевском дворце
.
"Скорее всего, это подарок из англо-саксонской культуры, из политической практики. Ну, и в первую очередь, что там греха таить, конечно, из американской культуры, в основе которой лежит протестантская этика, с ее особым пониманием и вниманием к материальному благополучию", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что сегодня материальный успех становится своеобразным идолом, мерилом счастья: без дорого смартфона, элитной машины, квартиры в престижном районе, большой зарплаты – ты неудачник.
"Вместе с тем в нашей картине мира успех традиционно связывался с иными ценностями, с раскрытием человеком своих талантов, с достижением в области науки, техники, литературы, искусства, спорта, с процессом познания мира, с преодолением трудностей, с нравственным поведением. Необходимо в процессе воспитания подрастающего поколения делать особый акцент на нравственные измерения в оценке человеческой жизни", - сказал патриарх.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве
с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее сообщили в РПЦ
, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.