Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
17:46 27.01.2026 (обновлено: 18:12 27.01.2026)
Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах
Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах - РИА Новости, 27.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах
Выбор образовательного модуля "Основы православной культуры" в школах составляет в России 46%, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV... РИА Новости, 27.01.2026
религия
москва
россия
государственный кремлевский дворец
русская православная церковь
происшествия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
россия
москва, россия, государственный кремлевский дворец, русская православная церковь, происшествия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Россия, Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь, Происшествия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах

Патриарх Кирилл: выбор ОПК в школах составляет 46 процентов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Выбор образовательного модуля "Основы православной культуры" в школах составляет в России 46%, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Выбор Основ православной культуры в Российской Федерации составил почти 46 процентов… Замечательно, что наряду с государственными школами сейчас существует немало частных школ, лицеев, гимназий. Растет процесс частных школ с православным компонентом… Православная школа должна стать реальной путевкой в жизнь с прекрасными знаниями и крепким христианским мировоззрением", - сказал патриарх Кирилл.
Он также призвал восстановить авторитет педагога в системе образования и обществе в России, и раскритиковал шельмование, которому они зачастую подвергаются.
"Либеральные тенденции в воспитании приводят нередко к деформации взаимоотношений педагогов и учащихся… Известны случаи также пренебрежительного, ну и даже хамского отношения к учителям, попустительства распущенному поведению… Нашумевшие в последнее время истории, когда школьники потехи ради оскорбляют учителей, используя нецензурную брань, снимают эти разнообразные провокации на видео, свидетельствуют об опасности и серьезных недостатках, которые существуют в школьном и семейном воспитании. К счастью, это не общее явление", – подчеркнул он.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" пройдет в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами
16 июня 2025, 01:24
 
Религия Москва Россия Государственный Кремлевский дворец Русская православная церковь Происшествия Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Версия 2023.1 Beta
