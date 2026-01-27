https://ria.ru/20260127/religiya-2070611171.html
Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах
2026-01-27T17:46:00+03:00
2026-01-27T17:46:00+03:00
2026-01-27T18:12:00+03:00
Патриарх Кирилл: выбор ОПК в школах составляет 46 процентов
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Выбор образовательного модуля "Основы православной культуры" в школах составляет в России 46%, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Выбор Основ православной культуры в Российской Федерации составил почти 46 процентов… Замечательно, что наряду с государственными школами сейчас существует немало частных школ, лицеев, гимназий. Растет процесс частных школ с православным компонентом… Православная школа должна стать реальной путевкой в жизнь с прекрасными знаниями и крепким христианским мировоззрением", - сказал патриарх Кирилл.
Он также призвал восстановить авторитет педагога в системе образования и обществе в России
, и раскритиковал шельмование, которому они зачастую подвергаются.
"Либеральные тенденции в воспитании приводят нередко к деформации взаимоотношений педагогов и учащихся… Известны случаи также пренебрежительного, ну и даже хамского отношения к учителям, попустительства распущенному поведению… Нашумевшие в последнее время истории, когда школьники потехи ради оскорбляют учителей, используя нецензурную брань, снимают эти разнообразные провокации на видео, свидетельствуют об опасности и серьезных недостатках, которые существуют в школьном и семейном воспитании. К счастью, это не общее явление", – подчеркнул он.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" пройдет в Москве
с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ
, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.