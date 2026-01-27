Патриарх Кирилл рассказал, сколько детей выбирают ОПК в школах

"Выбор Основ православной культуры в Российской Федерации составил почти 46 процентов… Замечательно, что наряду с государственными школами сейчас существует немало частных школ, лицеев, гимназий. Растет процесс частных школ с православным компонентом… Православная школа должна стать реальной путевкой в жизнь с прекрасными знаниями и крепким христианским мировоззрением", - сказал патриарх Кирилл.

"Либеральные тенденции в воспитании приводят нередко к деформации взаимоотношений педагогов и учащихся… Известны случаи также пренебрежительного, ну и даже хамского отношения к учителям, попустительства распущенному поведению… Нашумевшие в последнее время истории, когда школьники потехи ради оскорбляют учителей, используя нецензурную брань, снимают эти разнообразные провокации на видео, свидетельствуют об опасности и серьезных недостатках, которые существуют в школьном и семейном воспитании. К счастью, это не общее явление", – подчеркнул он.