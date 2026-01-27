КНДР произвела запуск еще одной ракеты, заявили в Японии

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила служба безопасности на море Японии и вскоре опубликовала сообщение еще об одном пуске, предположительно, баллистической ракеты.