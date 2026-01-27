Рейтинг@Mail.ru
КНДР произвела запуск еще одной ракеты, заявили в Японии
10:14 27.01.2026 (обновлено: 10:25 27.01.2026)
КНДР произвела запуск еще одной ракеты, заявили в Японии
2026
КНДР произвела запуск еще одной ракеты, заявили в Японии

В Японии заявили, что КНДР произвела запуск еще одной ракеты

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила служба безопасности на море Японии и вскоре опубликовала сообщение еще об одном пуске, предположительно, баллистической ракеты.
"Выпущенная со стороны Северной Кореи, предположительно, баллистическая ракета уже упала", - заявило ведомство через 4 минуты после первого сообщения о пуске ракеты КНДР, предупредив граждан в случае обнаружения фрагментов передавать их в службу безопасности на море.
Затем еще через 2 минуты служба сообщила еще об одном пуске, предположительно, баллистической ракеты.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
В мире КНДР Япония
 
 
