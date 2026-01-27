https://ria.ru/20260127/rekata-2070481614.html
Предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила служба безопасности на море Японии и вскоре... РИА Новости, 27.01.2026
КНДР произвела запуск еще одной ракеты, заявили в Японии
В Японии заявили, что КНДР произвела запуск еще одной ракеты
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила служба безопасности на море Японии и вскоре опубликовала сообщение еще об одном пуске, предположительно, баллистической ракеты.
"Выпущенная со стороны Северной Кореи, предположительно, баллистическая ракета уже упала", - заявило ведомство через 4 минуты после первого сообщения о пуске ракеты КНДР
, предупредив граждан в случае обнаружения фрагментов передавать их в службу безопасности на море.
Затем еще через 2 минуты служба сообщила еще об одном пуске, предположительно, баллистической ракеты.