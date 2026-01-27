Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России приняли участия в церемонии зажжения шести символических свечей в память о 6 миллионах евреев, погибших в Холокост, передает корреспондент РИА Новости.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц ( Освенцим ).

Вместе с раввинами поминальные свечи зажгли посол Израиля РФ Одед Йосеф, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус, полномочный министр и постоянный заместитель посла ФРГ в РФ Анке Хольштайн, посол Британии в РФ Найджел Кейси

"Память о Холокосте должна всегда оставаться с нами. И тем более эта память должна оставаться с нами, потому что сейчас есть в мире те, кто отрицает Холокост. Отрицают не потому, что они не знают истории, а потому что на самом деле хотят продолжать сегодня делать то, что делали тогда нацисты. Не просто хотят, они рады совершать нацистские преступления всякий раз, как появляется возможность", - сказал Лазар

Он отметил, что к нацистам надо проявлять "нулевую толерантность".

"Надо делать все, чтобы очистить от них этот мир", - подчеркнул раввин.

Лазар отметил, что никогда не будет забыт подвиг "праведников мира", тех людей, кто спасал евреев он нацистов, рискуя жизнью.

"Сколько советских солдат полегло, чтобы спасти невинных людей от газовых камер и печей крематориев? Сколько подвигов было совершено, чтобы уничтожить гитлеровский рейх? И мы будем вечно помнить этих солдат, вечно будем им благодарны", - заключил Лазар.