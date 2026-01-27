Рейтинг@Mail.ru
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ravvin-2070560675.html
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста
Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России приняли участия в церемонии зажжения шести символических свечей в память о 6... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:02:00+03:00
2026-01-27T15:02:00+03:00
в мире
россия
освенцим
израиль
берл лазар
найджел кейси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070560962_0:44:3443:1981_1920x0_80_0_0_41ee918e9a0282aa6e0137b9e2575548.jpg
https://ria.ru/20260127/merts-2070489301.html
https://ria.ru/20260127/den-2070454751.html
https://ria.ru/20260126/mezhdunarodnyi-den-pamiati-zhertv-kholokosta-1995391004.html
россия
освенцим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070560962_712:0:3443:2048_1920x0_80_0_0_cad1e94710af5dc37d235d07c7ede6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, освенцим, израиль, берл лазар, найджел кейси
В мире, Россия, Освенцим, Израиль, Берл Лазар, Найджел Кейси
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста

Раввин Лазар зажег мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России приняли участия в церемонии зажжения шести символических свечей в память о 6 миллионах евреев, погибших в Холокост, передает корреспондент РИА Новости.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мерц заявил об исторической ответственности Германии за холокост
Вчера, 10:49
Вместе с раввинами поминальные свечи зажгли посол Израиля в РФ Одед Йосеф, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус, полномочный министр и постоянный заместитель посла ФРГ в РФ Анке Хольштайн, посол Британии в РФ Найджел Кейси.
"Память о Холокосте должна всегда оставаться с нами. И тем более эта память должна оставаться с нами, потому что сейчас есть в мире те, кто отрицает Холокост. Отрицают не потому, что они не знают истории, а потому что на самом деле хотят продолжать сегодня делать то, что делали тогда нацисты. Не просто хотят, они рады совершать нацистские преступления всякий раз, как появляется возможность", - сказал Лазар.
Он отметил, что к нацистам надо проявлять "нулевую толерантность".
"Надо делать все, чтобы очистить от них этот мир", - подчеркнул раввин.
Оставшиеся в живых узники еврейского гетто в Вилиямполе рассказывают советским офицерам, освободившим город, о зверствах фашистов. - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ветеран из США объяснил значение дня памяти жертв Холокоста
Вчера, 04:49
Лазар отметил, что никогда не будет забыт подвиг "праведников мира", тех людей, кто спасал евреев он нацистов, рискуя жизнью.
"Сколько советских солдат полегло, чтобы спасти невинных людей от газовых камер и печей крематориев? Сколько подвигов было совершено, чтобы уничтожить гитлеровский рейх? И мы будем вечно помнить этих солдат, вечно будем им благодарны", - заключил Лазар.
В России и Белоруссии с 14 по 28 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" - комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Международный день памяти жертв Холокоста
26 января, 21:09
 
В миреРоссияОсвенцимИзраильБерл ЛазарНайджел Кейси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала