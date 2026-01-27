Рейтинг@Mail.ru
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 27.01.2026
11:19 27.01.2026
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
Все, предположительно, баллистические ракеты, пуск которых провела КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо...
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

Все ракеты из КНДР упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Все, предположительно, баллистические ракеты, пуск которых провела КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
"Согласно информации источников в правительстве, все, предположительно, баллистические ракеты, несколько пусков которых провела Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в сообщении.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
