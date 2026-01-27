https://ria.ru/20260127/rakety-2070496350.html
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 27.01.2026
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
Все, предположительно, баллистические ракеты, пуск которых провела КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
кндр
япония
кндр
япония
