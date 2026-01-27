Рейтинг@Mail.ru
Дальность полета ракет КНДР составила 350 километров, заявили в Сеуле
12:35 27.01.2026
Дальность полета ракет КНДР составила 350 километров, заявили в Сеуле
Ракеты КНДР пролетели примерно 350 километров, проводится точный анализ технических характеристик, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ)... РИА Новости, 27.01.2026
в мире, кндр, сша, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, КНДР, США, Пхеньян, Объединенный комитет начальников штабов (США)
Дальность полета ракет КНДР составила 350 километров, заявили в Сеуле

Южнокорейские военные заявили, что ракеты КНДР пролетели около 350 километров

© Фото : KCNAПраздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : KCNA
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 27 янв - РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 350 километров, проводится точный анализ технических характеристик, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Ранее сообщалось, что КНДР во вторник около 15.50 (9.50 мск) выпустила несколько баллистических ракет малой дальности из района к северу от Пхеньяна в направлении Японского моря.
"Зафиксированные сегодня северокорейские ракеты пролетели около 350 километров, точные тактико-технические характеристики находятся в стадии совместного анализа Республики Корея и США", - заявили в ОКНШ.
Отмечается, что разведывательные органы Южной Кореи и США "отслеживали пусковую активность", а информацией о запусках "оперативно" обменялись с США и Японией.
"Южнокорейские вооружённые силы, опираясь на прочную систему совместной обороны с США, продолжают внимательно следить за действиями КНДР и поддерживают готовность к решительному и подавляющему ответу на любые возможные провокации", - добавили в ОКНШ.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Все ракеты из КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
11:19
 
