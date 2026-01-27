В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В России работают над модернизированной версией лёгкой ракеты "Ангара-1.2", первый пуск с Восточного возможен после 2035 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Архангельской области. Согласно презентации, которую Баранов представил на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва , первый пуск модернизированной ракеты, которая получит название "Ангара-1.2М", возможен после 2035 года. Он планируется с космодрома Плесецк

Уточняется, что масса полезной нагрузки, которую новая ракета сможет выводить на орбиту, будет определена по результатам проектирования. Базовая "Ангара-1.2" выводит на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.