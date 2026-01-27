Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2" - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 27.01.2026 (обновлено: 12:40 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/raketa-2070502802.html
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2"
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2" - РИА Новости, 27.01.2026
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2"
В России работают над модернизированной версией лёгкой ракеты "Ангара-1.2", первый пуск с Восточного возможен после 2035 года, сообщил заместитель гендиректора... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:39:00+03:00
2026-01-27T12:40:00+03:00
россия
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057609095_0:0:1410:794_1920x0_80_0_0_bcb6e1d01b22ff28d8e5a3d7c8dfd629.jpg
https://ria.ru/20260112/sputnik-2067365312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057609095_104:0:1269:874_1920x0_80_0_0_a91f2a3d5c5b251512dbc6e6aaf24ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Роскосмос, Космос - РИА Наука
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2"

В России разрабатывают модернизированную версию легкой ракеты "Ангара-1.2"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Ангара-1.2"
Запуск ракеты-носителя Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В России работают над модернизированной версией лёгкой ракеты "Ангара-1.2", первый пуск с Восточного возможен после 2035 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Согласно презентации, которую Баранов представил на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, первый пуск модернизированной ракеты, которая получит название "Ангара-1.2М", возможен после 2035 года. Он планируется с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Уточняется, что масса полезной нагрузки, которую новая ракета сможет выводить на орбиту, будет определена по результатам проектирования. Базовая "Ангара-1.2" выводит на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.
Баранов рассказал, что при модернизации у ракеты будут заменены двигатели первой ступени на установку с повышенной тягой и удельным импульсом.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк
12 января, 13:35
 
РоссияРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала