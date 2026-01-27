https://ria.ru/20260127/raketa-2070502802.html
В России разрабатывают модернизированную "Ангару-1.2"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В России работают над модернизированной версией лёгкой ракеты "Ангара-1.2", первый пуск с Восточного возможен после 2035 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Согласно презентации, которую Баранов представил на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва
, первый пуск модернизированной ракеты, которая получит название "Ангара-1.2М", возможен после 2035 года. Он планируется с космодрома Плесецк
в Архангельской области
.
Уточняется, что масса полезной нагрузки, которую новая ракета сможет выводить на орбиту, будет определена по результатам проектирования. Базовая "Ангара-1.2" выводит на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.
Баранов рассказал, что при модернизации у ракеты будут заменены двигатели первой ступени на установку с повышенной тягой и удельным импульсом.