Рейтинг@Mail.ru
Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/raketa-2070497135.html
Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии
Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии - РИА Новости, 27.01.2026
Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии
Ущерба для Японии от выпущенных ранее КНДР ракет, предположительно, баллистических, к этому часу не зафиксировано, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:22:00+03:00
2026-01-27T11:22:00+03:00
в мире
япония
кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20260105/kndr-2066412224.html
япония
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр
В мире, Япония, КНДР
Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии

Ракеты из КНДР не нанесли ущерба для Японии

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Ущерба для Японии от выпущенных ранее КНДР ракет, предположительно, баллистических, к этому часу не зафиксировано, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Служба безопасности на море Японии в 15.59 (9.59 мск) сообщила о пуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты. Через четыре минуты, в 16.03 (10.03 мск), сообщалось, что ракета, вероятно, упала. Еще через две минуты, в 16.05 (10.05 мск), ведомство информировало о новом пуске, предположительно, баллистической ракеты, а в 16.09 (10.09 мск) - о том, что и она упала.
После этого источники в правительстве сообщили Киодо, что все ракеты, несколько пусков которых провела КНДР, упади за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
В миреЯпонияКНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала