Запуск ракет из КНДР не нанес ущерба для Японии

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Ущерба для Японии от выпущенных ранее КНДР ракет, предположительно, баллистических, к этому часу не зафиксировано, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Служба безопасности на море Японии в 15.59 (9.59 мск) сообщила о пуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты. Через четыре минуты, в 16.03 (10.03 мск), сообщалось, что ракета, вероятно, упала. Еще через две минуты, в 16.05 (10.05 мск), ведомство информировало о новом пуске, предположительно, баллистической ракеты, а в 16.09 (10.09 мск) - о том, что и она упала.
После этого источники в правительстве сообщили Киодо, что все ракеты, несколько пусков которых провела КНДР, упади за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23