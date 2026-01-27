https://ria.ru/20260127/raketa-2070485245.html
Вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала, заявили в Японии
Еще одна, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был ранее осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила японская служба безопасности на РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:28:00+03:00
2026-01-27T10:28:00+03:00
2026-01-27T10:56:00+03:00
