Вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 27.01.2026
10:28 27.01.2026 (обновлено: 10:56 27.01.2026)
Вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала, заявили в Японии
Вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала, заявили в Японии
Еще одна, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был ранее осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила японская служба безопасности на РИА Новости, 27.01.2026
в мире, кндр, япония
В мире, КНДР, Япония
Вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала, заявили в Японии

В Японии заявили, что вторая ракета из КНДР, вероятно, уже упала

© Фото : KCNAПраздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : KCNA
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Еще одна, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был ранее осуществлен со стороны КНДР, вероятно, упала, сообщила японская служба безопасности на море.
"Выпущенная со стороны Северной Кореи, предположительно, баллистическая ракета уже упала", - сообщило ведомство через 4 минуты после сообщения о пуске второй ракеты КНДР.
Служба безопасности на море Японии предупредила граждан в случае обнаружения фрагментов передавать их в службу безопасности на море.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
В мире КНДР Япония
 
 
