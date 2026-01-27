https://ria.ru/20260127/raketa-2070480778.html
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 27.01.2026
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:10:00+03:00
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Служба безопасности на море Японии: КНДР провела пуск баллистической ракеты
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея, КНДР
произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря
