Рейтинг@Mail.ru
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 27.01.2026 (обновлено: 10:24 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/raketa-2070480778.html
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 27.01.2026
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:10:00+03:00
2026-01-27T10:24:00+03:00
в мире
кндр
япония
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622596_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c7f09c7b5571d1369a4d9cac320974c6.jpg
https://ria.ru/20260105/kndr-2066412224.html
кндр
япония
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622596_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_440a9dafe23cf0cf388e38693dbadf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, япония, японское море
В мире, КНДР, Япония, Японское море
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

Служба безопасности на море Японии: КНДР провела пуск баллистической ракеты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги КНДР на демонстрации жителей Пхеньяна, посвященной 60-летию окончания Корейской войны
Флаги КНДР на демонстрации жителей Пхеньяна, посвященной 60-летию окончания Корейской войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги КНДР на демонстрации жителей Пхеньяна, посвященной 60-летию окончания Корейской войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
В миреКНДРЯпонияЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала