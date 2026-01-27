КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.