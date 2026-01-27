Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
11:38 27.01.2026
США установили дедлайн по переговорам до 15 мая, заявили в Раде
США установили дедлайн по переговорам до 15 мая, заявили в Раде
США установили дедлайн по переговорам до 15 мая, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном... РИА Новости, 27.01.2026
США установили дедлайн по переговорам до 15 мая, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: США поставили дедлайн по переговорам до 15 мая

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном случае грозят выйти из процесса.
"США поставили дедлайн по переговорам - 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы. Причина: ноябрьские выборы. Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
09:22
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
FT: США выдвинули Украине условия для предоставления гарантий безопасности
08:15
 
