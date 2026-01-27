Рейтинг@Mail.ru
01:56 27.01.2026
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году
Россияне с 40-часовой рабочей неделей отработают в 2026 году почти 2 тысячи часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 27.01.2026
2026
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году

РИА Новости: россияне отработают почти 2 тысячи часов в 2026 году

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовой рабочей неделей отработают в 2026 году почти 2 тысячи часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая выходные и праздники. Для россиян, занятых по стандартной 40-часовой неделе, годовая норма рабочего времени составит 1 972 часа", - уточнили в пресс-службе.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
11 января, 01:59
 
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
