https://ria.ru/20260127/rabota-2070448146.html
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году - РИА Новости, 27.01.2026
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году
Россияне с 40-часовой рабочей неделей отработают в 2026 году почти 2 тысячи часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:56:00+03:00
2026-01-27T01:56:00+03:00
2026-01-27T02:18:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_0:174:5472:3252_1920x0_80_0_0_eecbe6ec390c4659cd7ca4e4107711ad.jpg
https://ria.ru/20260111/vakansii-2067185030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_3d64480b28fc5474e2e613f154e94642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году
РИА Новости: россияне отработают почти 2 тысячи часов в 2026 году
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовой рабочей неделей отработают в 2026 году почти 2 тысячи часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая выходные и праздники. Для россиян, занятых по стандартной 40-часовой неделе, годовая норма рабочего времени составит 1 972 часа", - уточнили в пресс-службе.