Названо количество часов, которые россияне отработают в 2026 году

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовой рабочей неделей отработают в 2026 году почти 2 тысячи часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.

"Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая выходные и праздники. Для россиян, занятых по стандартной 40-часовой неделе, годовая норма рабочего времени составит 1 972 часа", - уточнили в пресс-службе.