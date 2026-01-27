Службы "Победы" перевели на усиленный режим работы

https://ria.ru/20260127/rabota-2070443797.html
Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил... РИА Новости, 27.01.2026
общество, москва
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил авиаперевозчик.
"Наши производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона и взлетно-посадочных полос возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания рекомендовала пассажирам заблаговременно выезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также отслеживать статус своего рейса. Это можно сделать с помощью чат-бота Вити, на сайте аэропорта, а также по телефону или электронной почте, указанным в бронировании.
"Победа" готова к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов", - отметили в авиакомпании.