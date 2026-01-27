https://ria.ru/20260127/pvo-2070645104.html
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников
Силы ПВО РФ за семь часов сбили 18 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
