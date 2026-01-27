ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Силы ПВО РФ за семь часов сбили 18 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого января в период с 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.