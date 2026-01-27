Рейтинг@Mail.ru
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 27.01.2026 (обновлено: 02:04 28.01.2026)
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников
Силы ПВО РФ за семь часов сбили 18 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
безопасность, россия, белгородская область, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Республика Крым, Общество
ПВО за семь часов сбила 18 украинских беспилотников

Силы ПВО за семь часов уничтожили над Россией 18 украинских БПЛА

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Силы ПВО РФ за семь часов сбили 18 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого января в период с 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили шесть БПЛА в Белгородской области, по четыре – в Крыму и над акваторией Черного моря, три – в Брянской области и один – в Курской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРеспублика КрымОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
