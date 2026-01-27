Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 27.01.2026
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 27.01.2026
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО России с 8.00 до 13.00 мск перехватила и уничтожила пять украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
происшествия
россия
белгородская область
россия, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Происшествия
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью

ПВО за пять часов сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью

Командный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ПВО России с 8.00 до 13.00 мск перехватила и уничтожила пять украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Двадцать седьмого января в период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
