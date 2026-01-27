https://ria.ru/20260127/pvo-2070541401.html
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО России с 8.00 до 13.00 мск перехватила и уничтожила пять украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 27.01.2026
