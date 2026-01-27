https://ria.ru/20260127/pvo--2070540270.html
ПВО за сутки сбила 105 беспилотников
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 105 беспилотников самолетного типа, одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 231 беспилотный летательный аппарат, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 349 танков и других боевых бронированных машин, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 956 единиц специальной военной автомобильной техники.