МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 105 беспилотников самолетного типа, одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 231 беспилотный летательный аппарат, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 349 танков и других боевых бронированных машин, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 956 единиц специальной военной автомобильной техники.