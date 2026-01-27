Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и президента Сирии
17:35 27.01.2026 (обновлено: 18:01 27.01.2026)
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и президента Сирии
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на предстоящих переговорах обсудят двусторонние связи в различных областях
в мире
россия
сирия
ближний восток
владимир путин
ахмед аш-шараа
в мире, россия, сирия, ближний восток, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Ближний Восток, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и президента Сирии

Путин и аш-Шараа обсудят двусторонние связи и ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на предстоящих переговорах обсудят двусторонние связи в различных областях, сообщили в Кремле.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", — рассказали в пресс-службе.
Аш-Шараа прибудет в Россию с рабочим визитом в среду. В прошлый раз лидеры встречались 15 октября. Тогда, помимо отношений между странами и положения дел на Ближнем Востоке, они обсудили тему российских военных баз в Сирии.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
СМИ: глава Сирии посетит Москву для встречи с Путиным в среду
Вчера, 00:04
 
