Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:33:00+03:00
2026-01-27T17:33:00+03:00
2026-01-27T17:33:00+03:00
россия
сирия
ахмед аш-шараа
владимир путин
политика
россия
сирия
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
