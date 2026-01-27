Путин поприветствовал участников Рождественских чтений

Президент отметил, что в ходе нынешних чтений участники обсудят широкий круг проблем, связанных с развитием традиций отечественного образования, воспитанием подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.

"И конечно, в центре повестки форума – вопросы совершенствования конструктивного соработничества государства, церкви, институтов гражданского общества. С удовлетворением отмечу, что за последние годы было реализовано немало ярких, поистине уникальных совместных проектов и инициатив, особое место среди которых по праву занимает возведение Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", ставшего крупным, всемирно известным просветительским, научно-исследовательским и туристическим центром", - добавил российский лидер.