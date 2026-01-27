Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Рождественских чтений - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:57 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/putin-2070597719.html
Путин поприветствовал участников Рождественских чтений
Путин поприветствовал участников Рождественских чтений - РИА Новости, 27.01.2026
Путин поприветствовал участников Рождественских чтений
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых теме "Просвещение и... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:57:00+03:00
2026-01-27T16:57:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260119/kirill-2068768432.html
https://ria.ru/20251123/rossiya-2056949059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин поприветствовал участников Рождественских чтений

Путин отметил важность сотрудничества государства, Церкви и общества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых теме "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" отметил, что в последние годы при сотрудничестве государства, Церкви и гражданского общества было реализовано немало уникальных проектов и инициатив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш авторитетный форум – всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, учёных, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения", - говорится в послании.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в праздник Святого Богоявления. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
19 января, 12:58
Президент отметил, что в ходе нынешних чтений участники обсудят широкий круг проблем, связанных с развитием традиций отечественного образования, воспитанием подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.
"И конечно, в центре повестки форума – вопросы совершенствования конструктивного соработничества государства, церкви, институтов гражданского общества. С удовлетворением отмечу, что за последние годы было реализовано немало ярких, поистине уникальных совместных проектов и инициатив, особое место среди которых по праву занимает возведение Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", ставшего крупным, всемирно известным просветительским, научно-исследовательским и туристическим центром", - добавил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения пройдут на высоком творческом, организационном уровне, а выдвинутые предложения обязательно будут востребованы. Он также пожелал участникам мероприятия успешной работы и всего самого доброго.
Председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России
23 ноября 2025, 16:27
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала