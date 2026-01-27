Путин поприветствовал участников Рождественских чтений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых теме "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" отметил, что в последние годы при сотрудничестве государства, Церкви и гражданского общества было реализовано немало уникальных проектов и инициатив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш авторитетный форум – всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, учёных, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения", - говорится в послании.
Президент отметил, что в ходе нынешних чтений участники обсудят широкий круг проблем, связанных с развитием традиций отечественного образования, воспитанием подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.
"И конечно, в центре повестки форума – вопросы совершенствования конструктивного соработничества государства, церкви, институтов гражданского общества. С удовлетворением отмечу, что за последние годы было реализовано немало ярких, поистине уникальных совместных проектов и инициатив, особое место среди которых по праву занимает возведение Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", ставшего крупным, всемирно известным просветительским, научно-исследовательским и туристическим центром", - добавил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения пройдут на высоком творческом, организационном уровне, а выдвинутые предложения обязательно будут востребованы. Он также пожелал участникам мероприятия успешной работы и всего самого доброго.
