Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы - РИА Новости, 27.01.2026
15:21 27.01.2026 (обновлено: 15:48 27.01.2026)
Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы
Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда появился на мемориальных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто,... РИА Новости, 27.01.2026
общество, ленинград, ладожское озеро, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Ладожское озеро, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда появился на мемориальных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента "Мать-Родина". Также Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.
"Лента Ленинградской Победы", которую глава государства прикрепил на лацкан, повторяет цвета муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда". Она состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого, олицетворяющего жизнь.
Президент традиционно каждый год принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Однако глава государства раньше не надевал ленточку, которую в эти памятные дни носят многие жители северной столицы.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
ОбществоЛенинградЛадожское озероВладимир ПутинБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала