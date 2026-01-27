Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда появился на мемориальных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента "Мать-Родина". Также Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.

"Лента Ленинградской Победы", которую глава государства прикрепил на лацкан, повторяет цвета муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда". Она состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого, олицетворяющего жизнь.

Президент традиционно каждый год принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Однако глава государства раньше не надевал ленточку, которую в эти памятные дни носят многие жители северной столицы.