Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда появился на мемориальных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда
приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента "Мать-Родина". Также Путин
возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.
"Лента Ленинградской Победы", которую глава государства прикрепил на лацкан, повторяет цвета муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда". Она состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого, олицетворяющего жизнь.
Президент традиционно каждый год принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Однако глава государства раньше не надевал ленточку, которую в эти памятные дни носят многие жители северной столицы.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера
. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.