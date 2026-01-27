Рейтинг@Mail.ru
15:01 27.01.2026 (обновлено: 15:04 27.01.2026)
Путин прибыл на Пискаревское кладбище
Путин прибыл на Пискаревское кладбище
Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда прибыл на Пискаревское кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
пискаревское кладбище
82-я годовщина снятия блокады ленинграда, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, пискаревское кладбище
82-я годовщина снятия блокады Ленинграда, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Пискаревское кладбище
Путин прибыл на Пискаревское кладбище

Путин прибыл на Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда прибыл на Пискаревское кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.
Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. На мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.
82-я годовщина снятия блокады ЛенинградаБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградПискаревское кладбище
 
 
