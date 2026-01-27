https://ria.ru/20260127/putin-2070560365.html
Путин прибыл на Пискаревское кладбище
Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда прибыл на Пискаревское кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
