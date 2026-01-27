https://ria.ru/20260127/putin-2070553827.html
Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"
Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"
Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Путин возложил цветы к могиле брата
Путин возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший ребенком в блокадном Ленинграде.
Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны.
Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"
Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны.
Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
КИРОВСК (Ленинградская область), 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Его открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.
Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.
Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен и его брат — Виктор.
Он также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.