Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 27.01.2026 (обновлено: 12:47 27.01.2026)
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового
Подразделения группировки войск "Запад" вооруженных сил России освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового

Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" вооруженных сил России освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Купянск-Узловой в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Купянск-Узловой в Харьковской области
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
