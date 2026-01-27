https://ria.ru/20260127/punkt-2070513918.html
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового
Подразделения группировки войск "Запад" вооруженных сил России освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:22:00+03:00
2026-01-27T12:22:00+03:00
2026-01-27T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового
Минобороны рассказало об освобождении Купянска-Узлового в Харьковской области