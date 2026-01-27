Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы из-за несоблюдения требований подачи заявления оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление Бородина столичный суд оставил без движения ещё в конце ноября прошлого года. На этой неделе статус состояния иска изменился с "оставлено без движения" на "не подано", указано в материалах. В них подчеркивается, что Бородиным не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).
Как правило, статус "не подано" означает, что суд после оставления иска без движения не получил исправленные документы.
Ранее Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
В России создали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки
16 сентября 2025, 15:04