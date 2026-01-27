Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы из-за несоблюдения требований подачи заявления оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.