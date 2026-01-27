Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:12 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/pugacheva-2070657465.html
Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой
Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой - РИА Новости, 27.01.2026
Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой
Пресненский суд Москвы из-за несоблюдения требований подачи заявления оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:12:00+03:00
2026-01-27T23:12:00+03:00
шоубиз
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg
https://ria.ru/20250916/pugacheva-2042237036.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_a2de997c31ab8d4686813316afacceb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд в Москве оставил без движения иск главы ФПБК к Пугачевой

РИА Новости: суд оставил без движения иск главы ФПБК Бородина к Пугачевой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы из-за несоблюдения требований подачи заявления оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление Бородина столичный суд оставил без движения ещё в конце ноября прошлого года. На этой неделе статус состояния иска изменился с "оставлено без движения" на "не подано", указано в материалах. В них подчеркивается, что Бородиным не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).
Как правило, статус "не подано" означает, что суд после оставления иска без движения не получил исправленные документы.
Ранее Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России создали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки
16 сентября 2025, 15:04
 
ШоубизРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала