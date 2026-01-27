Рейтинг@Mail.ru
12:04 27.01.2026 (обновлено: 12:28 27.01.2026)
ПСБ, Союз реставраторов и Ярославская область будут сотрудничать
ПСБ, Союз реставраторов и Ярославская область будут сотрудничать
россия, ярославская область, юнеско
Россия, Ярославская область, ЮНЕСКО
© Фото : Пресс-служба ПСБСоюз реставраторов и Ярославская область будут сотрудничать
Союз реставраторов и Ярославская область будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление и сохранение объектов культурного наследия (ОКН) региона, сообщает пресс-служба банка.
Сотрудничество затронет три основных направления: систематизацию данных об ОКН, выявление инвестиционного потенциала объектов с последующим включением в государственные программы всех уровней, а также взаимодействие по вопросам, связанным с проведением необходимых ремонтных и реставрационных работ.
Так, будет создана платформа-навигатор, содержащая информацию об объектах культурного наследия Ярославской области. На портале будет представлена многоуровневая интерактивная карта с возможностью фильтрации ОКН по различным параметрам. Кроме того, ресурс будет содержать специальные разделы для инвесторов и редевелоперов, для туристов и местных жителей, для государства и экспертного сообщества, где пользователи смогут найти всю интересующую их информацию.
"Ярославская область обладает богатым и уникальным наследием, которое играет важную роль в формировании исторической памяти нашей страны и укреплении ее культурного суверенитета. Наша совместная работа и единый подход будут способствовать сохранению и реставрации объектов культурного наследия для передачи их будущему поколению во всей своей красоте и самобытности. Воссозданные архитектурные памятники окажут положительное влияние на туристический потенциал региона. Кроме того, подписанное соглашение поможет в реализации долгосрочной стратегии сохранения объектов культурного наследия всей России, направленной на увековечивание национального достояния", – приводит пресс-служба банка слова Фрадкова.
Одним из первых совместных проектов в рамках реализации соглашения станет реставрация колокольни в поселке Поречье-Рыбное Ростовского округа, которая входит в состав ансамбля объекта культурного наследия федерального значения – Церкви Никиты Мученика. Проект предполагает воссоздание первоначального облика и приспособление под современное использование, в том числе для туристического посещения. На объекте будут восстановлены фасады, настенная живопись, восстановлена лестница наверх с устройством переходных металлических площадок, установлены часы.
"Ярославская область славится своей древней историей, у нас более пяти тысяч объектов культурного наследия, многие из которых являются гордостью нашей страны. Центр Ярославля внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы активно работаем над сохранением этих ценностей: включаем памятники в государственный реестр, взаимодействуем с их собственниками и федеральными коллегами, освобождаем исторические здания в центре Ярославля для их дальнейшего развития. Подписанное соглашение с нашим стратегическим партнером ПСБ и Союзом реставраторов России придаст дополнительный импульс работе по восстановлению и сохранению культурного наследия региона", – сказал Евраев, его слова приводятся на сайте правительства региона.
В свою очередь, президент Союза реставраторов России отметил, что в Ярославской области сосредоточено большое количество населенных пунктов, имеющих особое значение для культурного наследия России. Среди них – Ростов Великий, Углич, Тутаев (ранее Романов-Борисоглебск) и Ярославль.
"Их уникальность сформировала знаменитая ярославская школа зодчества XVII века, подарившая миру грандиозные монастырские ансамбли, уникальные деревянные храмы, реалистичную фресковую роспись и яркие изразцы. Наша задача – сохранить эти памятники, вдохнув в них новую жизнь, чтобы они становились активом для развития региона и его граждан. Убежден, что сотрудничество ПСБ, Ярославской области и Союза реставраторов России станет практическим примером успешного взаимодействия государства, бизнеса и общества в сохранении культурного наследия", – приводятся слова Фатина на сайте организации.
