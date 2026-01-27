https://ria.ru/20260127/protokol-2070624504.html
Суд рассмотрит протокол на Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
27.01.2026
Суд рассмотрит протокол на Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение протокола назначено на 10 марта. Он составлен за производство руководителем или членом общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, материалов без иноагентской плашки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Во вторник в столичной прокуратуре сообщили, что дело в отношении заочно арестованного Ходорковского* о фейках о Вооруженных силах РФ
направлено в суд Москвы
для рассмотрения. По данным следствия, в сентябре 2022 и июле 2024 годов Ходорковский*, находясь за пределами РФ, разместил на странице в соцсети публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе СВО.
В октябре 2025 года ФСБ
России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* признан в РФ иноагентом
** Организация внесена в перечень нежелательных в России.