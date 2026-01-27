Суд рассмотрит протокол на Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что рассмотрение протокола назначено на 10 марта. Он составлен за производство руководителем или членом общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, материалов без иноагентской плашки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.