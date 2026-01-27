Рейтинг@Mail.ru
В РКК рассказали, как искали пропавших жителей Курской области
12:34 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/propavshie-2070516953.html
В РКК рассказали, как искали пропавших жителей Курской области
курская область
россия
татьяна москалькова
валерий герасимов
владимир путин
ркк "энергия"
вооруженные силы украины
красный крест
курская область
россия
курская область, россия, татьяна москалькова, валерий герасимов, владимир путин, ркк "энергия", вооруженные силы украины, красный крест, общество
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, РКК "Энергия", Вооруженные силы Украины, Красный Крест, Общество
© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкОфис российского Красного креста в Москве
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в медиабанк
Офис российского Красного креста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российский Красный Крест организовал в Курской области рабочую группу из местных жителей, которые искали пропавших людей по фото и видео из российских и зарубежных СМИ, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
"Конечно, в Курской области та эскалация, которая в 2024 году была, это для нас было, на самом деле, большое испытание, потому что единомоментно нам нужно было стать таким, по сути, оператором по воссоединению семейных связей… Мы огромную работу провели по анализу средств массовой информации и наших, и зарубежных, по видео мы выискивали людей", - сказал он.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными
11:42
Савчук уточнил, что была создана целая рабочая группа из местных жителей каждого курского села, которые просматривали видео в сети.
"Они по видео, по спине в куртке могли предположить с учетом даты, кто это может быть, дальше мы старались найти с других ракурсов видео и фото, мы составляли альбомы, по этим альбомам мы искали и понимали, знаете, это как настоящие детективы, маршрут движения человека по датам", - отметил глава РКК.
По его словам, РКК проделал огромную кропотливую работу. В настоящий момент с изменением линии фронта у организации есть возможность приезжать в отдаленные села и осуществлять поиск уже на месте.
Волонтер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
РКК рассказал о результатах поиска пропавших жителей Курской области
08:49
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном был сформирован реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Москалькова сообщала, что в реестр было внесено 2 173 человека.
В августе прошлого года председатель РКК говорил, что Российский Красный Крест за год помог найти 2740 пропавших жителей Курской области.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Москалькова верит, что все жители Курской области вернутся на родину
21 января, 17:38
 
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, РКК "Энергия", Вооруженные силы Украины, Красный Крест
 
 
