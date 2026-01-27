https://ria.ru/20260127/professor-2070608366.html
Арестованная за попытку сбыть марихуану профессор ДВФУ оказалась философом
Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которую отправили в СИЗО за попытку сбыть наркотики во Владивостоке, является преподавателем... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
2026
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которую отправили в СИЗО за попытку сбыть наркотики во Владивостоке, является преподавателем философии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"(Арестована - ред.) преподаватель философии ДВФУ
, 1974 года рождения", - рассказал агентству собеседник.
По информации из открытых источников, она преподаёт больше 20 лет, сейчас - на кафедре философии ДВФУ автор ряда статей и публикаций в журналах на протяжении более 10 лет.
Во вторник пресс-служба судебной системы Приморского края
сообщила об аресте на 2 месяца профессора Дальневосточного федерального университета, которая обвиняется по ч.3 ст.30, п. "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). По данным следствия, 22 января у женщины нашли каннабис (марихуану) массой 7,76 грамма. В прокуратуре Приморья уточняли РИА Новости, что она содержится в СИЗО-1 Владивостока
, расследование дела находится на контроле надзорного ведомства.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.