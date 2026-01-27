Самый амбициозный климатический проект СССР — что бы он изменил?

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. СССР славился огромным количеством амбициозных проектов, среди которых — такой, какой даже вообразить сложно. Если бы он был реализован, суровый климат северных земель был бы изменен навсегда.

Зачем инженеры Советского Союза решили построить гигантскую дамбу через Берингов пролив? И кто мог бы помочь в осуществлении этого плана?

Не был фантастикой

Несмотря на кажущуюся фантастичность и нереальность задуманного, замысел Борисова не был столь уж иллюзорным.

Он тщательно проработал все расчеты и представил на суд научного сообщества конкретный проект. Суть заключалась в строительстве дамбы протяженностью 86 километров и глубиной до 59 метров, которая перекрыла бы Берингов пролив.

В Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР предложение ученого было зарегистрировано в 1957 году под названием "Коренное улучшение климата полярных и умеренных широт земного шара". Борисов предлагал построить не просто стену — это была сложнейшая гидротехническая система.

Восемь-десять лет и 22 миллиарда рублей

В проекте предусматривалось почти все: от атомных поездов на соединяющей дамбу железной дороге до двух городов по 50 тысяч жителей — одного для проживания советских специалистов, другого для американских и канадских.

Мощные насосы, черпающие энергию из двух специально построенных АЭС, должны были откачивать холодные тихоокеанские воды, освобождая путь теплому течению Гольфстрима в Северный Ледовитый океан.

Перекачка воды из Чукотского в Берингово море требовала огромных энергоресурсов, по самым скромным подсчетам, не менее 25 миллионов киловатт энергии ежегодно. Для сравнения: Красноярская ГЭС в то время выдавала шесть миллионов киловатт, Братская ГЭС — четыре миллиона.

На реализацию отводилось восемь-десять лет и около 22 миллиардов рублей. Причем Борисов предлагал разделить затраты, и СССР должен был выделить не более 40 процентов от объемов финансирования, то есть около восьми-десяти миллиардов рублей.

Апельсины в Якутии и исчезновение тундры

Для популяризации проекта была издана книжка "Может ли человек изменить климат", получившая все необходимые одобрения Академии наук СССР. По замыслу советского ученого, после завершения строительства климат Сибири, Аляски и Канады должен был стать мягким, вечная мерзлота — отступить, а в Якутии можно было бы выращивать апельсины.

Алжирская Народная Демократическая Республика. В пустыне Сахара Алжирская Народная Демократическая Республика. В пустыне Сахара

В прогнозах ученого была еще и Сахара, которая должна была превратиться в полупустыню. При этом первые климатические эффекты от дамбы случились бы уже через несколько лет после постройки.

Катастрофические риски

Несмотря на столь детальную проработку, проект остался только на бумаге. Главной преградой стала не столько техническая сложность, сколько геополитика и сомнения в целесообразности постройки.

Реализовать такой проект в одиночку СССР не мог — дамба упиралась в американскую Аляску, и требовалось согласие и непосредственное участие США. Однако Вашингтон отнесся к идее скептически. Американские эксперты указали на катастрофические риски.

Вместо потепления Севера нарушение глобальной циркуляции океанических вод могло привести к непредсказуемым последствиям: полному исчезновению Гольфстрима и новому ледниковому периоду. Планета рисковала получить непригодный для жизни климат и затопление огромных прибрежных территорий. Одновременно с тепловой мелиорацией Арктики неизбежно охладилась бы Япония, Полинезия и российское Приморье.