Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 27.01.2026
Пробки в Москве достигли восьми баллов
27.01.2026

Пробки утром во вторник в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки утром во вторник в Москве достигли восьми баллов