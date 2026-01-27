Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Сергей Степанов, которого, по предварительным данным, в 1989 году перепутали с другим новорожденным в роддоме приморского Лесозаводска, заявил РИА Новости, что не видит причин менять фамилию, но свидетельство о рождении он заменил.

Две семьи в Приморье в судах добиваются выплат компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК по краю в понедельник проинформировало, что следователи начали проверку действий должностных лиц на наличие признаков преступления по статье 153 УК РФ "Подмена ребенка".

Адвокат истцов Александр Зорин сообщал РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.

"А зачем (менять фамилию – ред.)? В графе "отцовство" и "материнство" (в свидетельстве о рождении – ред.) указал своих биологических родителей, я посчитал, что этого более чем достаточно", - сказал Степанов.

Он уточнил, что менял свидетельство о рождении.

Степанов также рассказал, что общается со своим биологическим отцом, периодически встречается с ним, когда тот приезжает на Сахалин , где живет Сергей, либо наоборот.