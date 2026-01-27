Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию
14:41 27.01.2026
Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию
Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию - РИА Новости, 27.01.2026
Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию
Сергей Степанов, которого, по предварительным данным, в 1989 году перепутали с другим новорожденным в роддоме приморского Лесозаводска, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
происшествия, лесозаводск, россия, сахалин
Происшествия, Лесозаводск, Россия, Сахалин
Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не сменил фамилию

Мужчина, которого могли подменить в роддоме в Приморье, не хочет менять фамилию

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Сергей Степанов, которого, по предварительным данным, в 1989 году перепутали с другим новорожденным в роддоме приморского Лесозаводска, заявил РИА Новости, что не видит причин менять фамилию, но свидетельство о рождении он заменил.
Две семьи в Приморье в судах добиваются выплат компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК по краю в понедельник проинформировало, что следователи начали проверку действий должностных лиц на наличие признаков преступления по статье 153 УК РФ "Подмена ребенка".
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мать детей, которых могли подменить в роддоме в Приморье, общается с обоими
Вчера, 13:52
Адвокат истцов Александр Зорин сообщал РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.
"А зачем (менять фамилию – ред.)? В графе "отцовство" и "материнство" (в свидетельстве о рождении – ред.) указал своих биологических родителей, я посчитал, что этого более чем достаточно", - сказал Степанов.
Он уточнил, что менял свидетельство о рождении.
Степанов также рассказал, что общается со своим биологическим отцом, периодически встречается с ним, когда тот приезжает на Сахалин, где живет Сергей, либо наоборот.
"Он живет в Приморье, я в Сахалинской области. С семьей (которая вырастила – ред.) общаюсь, с матерью хорошие отношения, с отцом немножко натянутые. С Андреем (которого воспитали его биологические родители – ред.) я не общаюсь, у нас нейтральные отношения", - отметил Степанов.
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
22 января, 13:26
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
22 января, 13:26
 
ПроисшествияЛесозаводскРоссияСахалин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
