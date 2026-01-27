https://ria.ru/20260127/primore-2070498454.html
Сотрудница роддома в Приморье рассказала, что случаев подмены детей не было
2026-01-27T11:27:00+03:00
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Случаев, когда детей перепутали после рождения в роддоме Лесозаводска Приморского края, за несколько десятков лет не было, сообщила РИА Новости акушер медучреждения.
Две семьи в Приморье в судах добиваются выплаты компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска
в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК в понедельник сообщало, что следователи начали проверку, действия должностных лиц будут проверяться на предмет наличия в них признаков состава преступления по статье 153 УК РФ
"Подмена ребенка". Адвокат истцов Александр Зорин сообщил РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.
"Сколько я здесь уже работаю, родов было очень много, и не помню ни одного такого случая, чтобы детей перепутали. И не могло быть такого. Дети однозначно все с бирочками с момента рождения, сразу оформляются документы, не могут быть дети подменены", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, роддом всегда был полностью укомплектован кадрами, в том числе в советское время.
Собеседница отметила, что работала в роддоме в 1989 году и не помнит эти семьи. По словам врача, также ей неизвестно, чтобы они обращались в роддом.