Сотрудница роддома в Приморье рассказала, что случаев подмены детей не было

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Случаев, когда детей перепутали после рождения в роддоме Лесозаводска Приморского края, за несколько десятков лет не было, сообщила РИА Новости акушер медучреждения.

Две семьи в Приморье в судах добиваются выплаты компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК в понедельник сообщало, что следователи начали проверку, действия должностных лиц будут проверяться на предмет наличия в них признаков состава преступления по статье 153 УК РФ "Подмена ребенка". Адвокат истцов Александр Зорин сообщил РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.

"Сколько я здесь уже работаю, родов было очень много, и не помню ни одного такого случая, чтобы детей перепутали. И не могло быть такого. Дети однозначно все с бирочками с момента рождения, сразу оформляются документы, не могут быть дети подменены", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, роддом всегда был полностью укомплектован кадрами, в том числе в советское время.