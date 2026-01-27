Рейтинг@Mail.ru
14:28 27.01.2026
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа
Отказ Европейского союза от российского газа продиктован ненавистью к России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.01.2026
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Отказ Европейского союза от российского газа продиктован ненавистью к России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Это решение, которое было принято только по причине ненависти к Российской Федерации, я отвергаю ненависть в виде качества, которое должно определять международные отношения", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Вчера, 14:26
 
