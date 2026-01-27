https://ria.ru/20260127/premer-2070550005.html
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 27.01.2026
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа
Отказ Европейского союза от российского газа продиктован ненавистью к России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.01.2026
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа
Фицо: отказ ЕС от российского газа продиктован ненавистью к РФ