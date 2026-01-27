https://ria.ru/20260127/premer-2070480292.html
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки - РИА Новости, 27.01.2026
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Британский премьер-министр Кир Стармер опубликовал видео, где он изображает президента Франции Эммануэля Макрона, надев солнцезащитные очки, в которых в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:09:00+03:00
2026-01-27T10:09:00+03:00
2026-01-27T10:23:00+03:00
в мире
франция
давос
эммануэль макрон
кир стармер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070482872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7598e1296b75e2d52511d568bc562549.jpg
https://ria.ru/20260121/makron-2069284575.html
франция
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070482872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84f5dbd681a8b9b56d9e52a2c1959b96.jpg
«Бонжур». Кир Стармер спародировал Макрона
«Бонжур». Кир Стармер
спародировал Макрона
2026-01-27T10:09
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, давос, эммануэль макрон, кир стармер, мирный план сша по украине
В мире, Франция, Давос, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Мирный план США по Украине
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Стармер выложил видео, где пародирует Макрона в солнцезащитных очках