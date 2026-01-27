Рейтинг@Mail.ru
10:09 27.01.2026 (обновлено: 10:23 27.01.2026)
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки

ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер опубликовал видео, где он изображает президента Франции Эммануэля Макрона, надев солнцезащитные очки, в которых в последнее время часто видят французского политика.
Макрон ранее выступил с речью на форуме в Давосе, в ходе выступления французский лидер был в темных очках. Ранее он пояснял, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
Стармер вечером в понедельник выступал на подкаст-шоу Political Party Live. После этого он опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok. На нем политик надел солнцезащитные очки той же формы, что и у французского президента, и поприветствовал аудиторию словом "бонжур".
В описании к видео Стармер отметил аккаунт Эммануэля Макрона и написал Talk to me, Goose (с англ. - "Поговори со мной, Гусь"), что является отсылкой к фильму "Лучший стрелок" (Top Gun), где главный герой тоже носит очки-авиаторы.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
21 января, 12:42
 
