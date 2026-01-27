Рейтинг@Mail.ru
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.01.2026
00:41 27.01.2026
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов
В мире, Россия, США, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Дональд Трамп
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов

Ульянов: США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год

Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры ДСНВ хотя бы на год, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Хотя, напомню, Россия предлагала продлить, по меньшей мере на год, ключевые количественные параметры ДСНВ. Ответа нет", - сказал "Известиям" Ульянов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ
Вчера, 00:58
 
В миреРоссияСШАВенаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
