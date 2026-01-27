https://ria.ru/20260127/pozhar-2070538166.html
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Частный дом в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, не был зарегистрирован как гостиница, это жилой дом на двух собственников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Данный объект статуса "гостиница" не имел. По официальной информации, это частный жилой дом на двух собственников. Согласно норм пожарной безопасности, в отношении указанного объекта не проводятся контрольно-надзорные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении министерства.
Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, пожарные направились на горящий этаж. Там они обнаружили в состоянии дезориентации мужчину, который сообщил, что в комнате на этаже остался его маленький ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры нашли комнату, где находился ребенок. С помощью маски спасаемого на руках вынесли его к выходу.
"При помощи трехколенной лестницы с третьего этажа был спасен 17-летний подросток, по лестничным маршам были выведены еще двое пожилых людей в средствах индивидуальной защиты. Всего в ходе тушения пожара спасено шесть человек, двое из которых дети. Самостоятельно из здания вышли 11 человек, к сожалению, четыре человека погибло", - заключает МЧС РФ
По данным ведомства, на месте происшествия для установления причин пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.