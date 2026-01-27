Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Частный дом в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, не был зарегистрирован как гостиница, это жилой дом на двух собственников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Данный объект статуса "гостиница" не имел. По официальной информации, это частный жилой дом на двух собственников. Согласно норм пожарной безопасности, в отношении указанного объекта не проводятся контрольно-надзорные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении министерства.

Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, пожарные направились на горящий этаж. Там они обнаружили в состоянии дезориентации мужчину, который сообщил, что в комнате на этаже остался его маленький ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры нашли комнату, где находился ребенок. С помощью маски спасаемого на руках вынесли его к выходу.