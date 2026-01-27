Рейтинг@Mail.ru
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 27.01.2026 (обновлено: 14:22 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/pozhar-2070538166.html
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница - РИА Новости, 27.01.2026
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница
Частный дом в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, не был зарегистрирован как гостиница, это жилой дом на двух собственников,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:40:00+03:00
2026-01-27T14:22:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070544571_0:47:3475:2002_1920x0_80_0_0_7b7dc27c54718386bdb3c4712d67138f.jpg
https://ria.ru/20260127/balashiha-2070526021.html
https://ria.ru/20260127/khostel-2070486248.html
россия
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070544571_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_907e00d17ea3b7f58a33005dfbca8dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница

Дом в Балашихе, где погибли 4 человека, не был зарегистрирован как гостиница

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в хостеле в Балашихе. 27 января 2026
Последствия пожара в хостеле в Балашихе. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Последствия пожара в хостеле в Балашихе. 27 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Частный дом в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, не был зарегистрирован как гостиница, это жилой дом на двух собственников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Данный объект статуса "гостиница" не имел. По официальной информации, это частный жилой дом на двух собственников. Согласно норм пожарной безопасности, в отношении указанного объекта не проводятся контрольно-надзорные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении министерства.
Автомобиль ритуальной службы и сотрудник полиции около частного дома в Балашихе Московской области, где произошел пожар. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
Вчера, 13:05
Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, пожарные направились на горящий этаж. Там они обнаружили в состоянии дезориентации мужчину, который сообщил, что в комнате на этаже остался его маленький ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры нашли комнату, где находился ребенок. С помощью маски спасаемого на руках вынесли его к выходу.
«
"При помощи трехколенной лестницы с третьего этажа был спасен 17-летний подросток, по лестничным маршам были выведены еще двое пожилых людей в средствах индивидуальной защиты. Всего в ходе тушения пожара спасено шесть человек, двое из которых дети. Самостоятельно из здания вышли 11 человек, к сожалению, четыре человека погибло", - заключает МЧС РФ.
По данным ведомства, на месте происшествия для установления причин пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.
Ликвидация последствий пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала