СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
09:36 27.01.2026 (обновлено: 11:12 27.01.2026)
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
Причиной пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли 4 человека, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГСУСК по РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Балашихе
Последствия пожара в частном доме в Балашихе
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Причиной пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли 4 человека, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГСУСК по области.
По данным следствия, утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в Балашихе произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.
"По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем", - сказали в ведомстве.
