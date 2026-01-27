https://ria.ru/20260127/pozhar-2070474705.html
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
Причиной пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли 4 человека, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГСУСК по РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:36:00+03:00
2026-01-27T09:36:00+03:00
2026-01-27T11:12:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070493079_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17f399f4b1b223c66d83f7696de03008.jpg
https://ria.ru/20260126/pozhar-2070435623.html
балашиха
московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
