Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма

Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе

Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе, сообщили во вторник в российской дипмиссии.

По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

"В день 81-й годовщины освобождения Советской Армией концентрационного лагеря Освенцим чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Озеров совместно с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Анатолием Бубеном возложил цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе . Присутствующие почтили память миллионов жертв, павших от рук нацистских палачей и приспешников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России

Отмечается, что уроки истории служат суровым предостережением о том, к чему в конечном счете приводят идеологии превосходства одной нации над другой. "Любые попытки отрицать масштаб злодеяний или ответственность их прямых исполнителей – румынских солдат и жандармов – являются кощунственным преступлением против памяти всех невинно замученных и убитых", - поясняется в сообщении.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.