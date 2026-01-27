Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма - РИА Новости, 27.01.2026
19:53 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/posol-2070636277.html
Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма
Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма - РИА Новости, 27.01.2026
Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма
Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:53:00+03:00
2026-01-27T19:53:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
олег озеров
майя санду
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070635355_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b077b5977ed8c5f6ab3166f789dedd90.jpg
https://ria.ru/20260127/putin-2070564409.html
https://ria.ru/20260118/osvobozhdenie-2068347920.html
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, майя санду, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Озеров, Майя Санду, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Посол России в Молдавии почтил память жертв фашизма

Посол России в Молдавии Озеров возложил цветы к мемориалу в Кишиневе

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramПосол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе
Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/Telegram
Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров почтил память павших от рук нацистов и их приспешников, возложив цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе, сообщили во вторник в российской дипмиссии.
По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы
Вчера, 15:21
Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы
Вчера, 15:21
"В день 81-й годовщины освобождения Советской Армией концентрационного лагеря Освенцим чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Озеров совместно с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Анатолием Бубеном возложил цветы на Мемориале жертвам фашизма в городе Кишиневе. Присутствующие почтили память миллионов жертв, павших от рук нацистских палачей и приспешников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России.
Отмечается, что уроки истории служат суровым предостережением о том, к чему в конечном счете приводят идеологии превосходства одной нации над другой. "Любые попытки отрицать масштаб злодеяний или ответственность их прямых исполнителей – румынских солдат и жандармов – являются кощунственным преступлением против памяти всех невинно замученных и убитых", - поясняется в сообщении.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда
18 января, 09:00
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда
18 января, 09:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияОлег ОзеровМайя СандуБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
