В Подмосковье мужчина убил ножом сожительницу
В Подмосковье мужчина убил ножом сожительницу - РИА Новости, 27.01.2026
В Подмосковье мужчина убил ножом сожительницу
Мужчина убил ножом сожительницу и ранил им соседку в подмосковном Сергиевом Посаде, возбудили уголовное дело об убийстве и покушении, сообщила пресс-служба ГСУ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Мужчина убил ножом сожительницу и ранил им соседку в подмосковном Сергиевом Посаде, возбудили уголовное дело об убийстве и покушении, сообщила
пресс-служба ГСУ СК РФ по области.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки (по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, во вторник мужчина в ходе конфликта ударил ножом сожительницу в квартире в Сергиевом Посаде, после чего раненая женщина побежала к соседям за помощью, однако мужчина догнал ее и нанес еще несколько ударов, а также ранил ножом соседку, открывшую дверь. Сожительница нападавшего скончалась на месте, вторую женщину госпитализировали, уточнили следователи.
"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, проводятся допросы, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - заключило ведомство.
Кроме того, рассказал надзорный орган, во время конфликта в квартире находился семилетний сын убитой. Мальчик не получил травм, его передали ответственным службам, отметила прокуратура. Ведомство заявило, что проконтролирует дальнейшее устройство ребенка и оказание ему необходимой помощи.
Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств убийства женщины и покушения на убийство еще одной, а также ход и итоги расследования уголовного дела, объявил надзорный орган.