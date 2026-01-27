Экс-помощница Гладкова умерла, прилетев в Астрахань проститься с матерью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Бывшая помощница глав Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева скоропостижно умерла в Астрахани, куда прилетела на похороны матери, сообщила администрация астраханского губернатора.
"Вера скоропостижно скончалась в Астрахани 26 января на 39-м году жизни, когда прилетела проститься со своей мамой", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Мать Мангушевой Елизавета умерла 25 января после продолжительной болезни.
Прощание с Верой состоится 28 января в Покровском соборе в Астрахани. Ее похоронят на Трусовском кладбище.
Вера Мангушева родилась и выросла в Астрахани. Там она работала продюсером и ведущей программ гостелерадиокомпании "Лотос", затем занимала должность помощника главы региона.
О смерти Мангушевой сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что она была его помощником почти четыре года, в том числе в самые трудные дни СВО.
Последние два года Мангушева жила в Москве и была помощником гендиректора по связям с общественностью в АНО "Диалог Регионы".