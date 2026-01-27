Экс-помощница Гладкова умерла, прилетев в Астрахань проститься с матерью

Прощание с Верой состоится 28 января в Покровском соборе в Астрахани. Ее похоронят на Трусовском кладбище.

Вера Мангушева родилась и выросла в Астрахани. Там она работала продюсером и ведущей программ гостелерадиокомпании "Лотос", затем занимала должность помощника главы региона.