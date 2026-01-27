"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России

"Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в публикации.

"Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.