21:26 27.01.2026
"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России
"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России
в мире, польша, россия, варшава, владимир путин, нато
В мире, Польша, Россия, Варшава, Владимир Путин, НАТО
Польский военный
Польский военный. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польша годами вела подготовку к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к вооруженному конфликту с Россией, пишет The Washington Post cо ссылкой на экспертов.
"Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в публикации.
По словам заместителя министра обороны Польши Павла Залевского, Варшава подготовилась к обычной войне, а не гибридной.
"Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.
