Президент Польши, выступая в Освенциме, напомнил Германии о репарациях

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая в Освенциме, напомнил Германии о военных репарациях.
"Немецкое государство до сих пор не заплатило репараций Польше за зло Второй мировой войны... Так не выстраивается мир. За каждое преступление и за каждую войну надо попросту заплатить и попросить прощения. Только тогда мы сможем иметь чувство того, что мы выполнили свою обязанность", - сказал Навроцкий, выступая в ходе мероприятий 81-й годовщины освобождения Освенцима.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Радослав Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.