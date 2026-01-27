Рейтинг@Mail.ru
18:21 27.01.2026 (обновлено: 18:37 27.01.2026)
Президент Польши, выступая в Освенциме, напомнил Германии о репарациях
Президент Польши, выступая в Освенциме, напомнил Германии о репарациях
Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая в Освенциме, напомнил Германии о военных репарациях. РИА Новости, 27.01.2026
в мире, польша, германия, освенцим, кароль навроцкий, радослав сикорский, оон, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Освенцим, Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский, ООН, Право и справедливость
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления в Освенциме. 27 января 2026
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления в Освенциме. 27 января 2026
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая в Освенциме, напомнил Германии о военных репарациях.
Двадцать седьмого января отмечается 81-я годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально провозгласила этот день Международным днём памяти жертв Холокоста.
"Немецкое государство до сих пор не заплатило репараций Польше за зло Второй мировой войны... Так не выстраивается мир. За каждое преступление и за каждую войну надо попросту заплатить и попросить прощения. Только тогда мы сможем иметь чувство того, что мы выполнили свою обязанность", - сказал Навроцкий, выступая в ходе мероприятий 81-й годовщины освобождения Освенцима.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Радослав Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем
